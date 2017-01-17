Подразделения Свободной сирийской армии сдаются Дамаску: ФАН публикует видео

Дамаск, 16 января. Подразделения, которые причисляют себя к так называемой сирийской «умеренной оппозиции», сдаются правительственным силам.

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео, на котором запечатлен обыск автомобилей боевиков «умеренной оппозиции». Все оружие было передано Сирийской арабской армии (САА). Видеозапись передана без звука по просьбе сирийских военных.

Сдавшиеся боевики воевали в рядах «сил Ахмада Алобдо» (подразделение базируется в районе населенного пункта Рухаубан), которые причисляют себя к Свободной сирийской армии (ССА).

Восемь боевиков сдались 81 бригаде САА. В их автомобилях правительственные силы обнаружили стрелковое оружие, гранатометы и прочее.