Пьяный священник устроил ДТП с семью автомобилями в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, 17 января. Пьяный священнослужитель, по предварительной версии, сегодня устроил массовое ДТП в Ростове-на-Дону. В столкновении семи автомобилей пострадали взрослый и ребенок.

«Виновником ДТП, предположительно, стал священнослужитель в состоянии алкогольного опьянения. Произошло столкновение двух автомобилей, которые затем врезались в несколько припаркованных машин», — сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

По данным регионального ГУ МВД, предполагаемым виновником массовой аварии является водитель Mitsubishi АSX 1991 года рождения. Предварительно установлено, что он протаранил попутный «ВАЗ-21099», после чего последовало столкновение с рядом припаркованных машин. В результате травмы получили женщина и восьмилетний ребенок, находившиеся в иномарке. Все обстоятельства и причины случившегося сейчас выясняются.

Как сообщает URA.Ru, еще одно массовое ДТП случилось ранее на Кольцовском тракте под Екатеринбургом. В результате столкновения шести автомобилей никто не пострадал.