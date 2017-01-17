Шойгу рассказал, как «Калибры» станут основой оборонительной системы РФ

Москва, 17 января. В настоящее время международная обстановка в мире становится все более запутанной и напряженной, поскольку в многополярном мире обостряется конкуренция за доступ к природным ресурсам, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в своей установочной лекции для руководства Минобороны. Он подчеркнул, что Россия намерена развивать неядерные вооружения в качестве сдерживающего фактора, направленного на предотвращение крупномасштабных конфликтов.

В своем выступлении министр обрисовал новую оборонную политику государства, основанную на высокоточном ракетном оружии: таких комплексах, как зенитно-ракетный С-400 «Триумф», общетактический ракетный комплекс «Искандер» и береговые комплексы обороны «Бастион» с крылатыми ракетами.

«В настоящее время идет масштабное оснащение Ракетных войск стратегического назначения и морских сил ядерного сдерживания современными ракетными комплексами стратегического назначения, осуществляется модернизация самолетов дальней авиации, — объявил Шойгу. — Это позволит к 2021 году довести их оснащенность современными образцами вооружения до 72%, что обеспечит поддержание потенциала ядерного сдерживания на требуемом уровне».

По словам министра, Вооруженные силы России вышли на поставленный уровень боеготовности и теперь власти будут поддерживать этот уровень, избегая дальнейшего увеличения армии.