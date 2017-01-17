Пьяный петербуржец угнал автомобиль у доставщика пиццы

Санкт-Петербург, 17 января. Житель Санкт-Петербурга, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль у доставщика пиццы.

Как рассказали в УМВД по Калининскому району города, Renault Laguna был похищен с Суздальского проспекта. О преступлении в полицию сообщил местный житель, который развозит на автомобиле пиццу. Во время одного из вызовов, водитель оставил дверь машины открытой с ключами в замке зажигания. По возвращению автомобиль на парковке он не нашел.

Полиция обнаружила угнанную машину на улице Токсовская. Вскоре был задержан похититель автомобиля. Им оказался петербуржец 1996 года рождения. В момент задержания молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело.