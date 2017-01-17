Российскую группировку в Сирии усилит база в Тартусе — адмирал ЧФ

17 Января 2017 10:05 40

Дамаск (Сирия), 17 января. Военно-морская база в Тартусе укрепит российскую военную группировку в Сирийской Арабской Республике. Об этом во вторник заявил экс-командующий Черноморским флотом (ЧФ) адмирал Игорь Касатонов.

Предполагается, что военно-морская база в Тартусе будет создана на основе имеющегося пункта материально-технического обеспечения кораблей ВМФ Российской Федерации.

По словам Касатонова, естественно, база только усилит российскую группировку в Сирии, а находящиеся в Средиземном море судна ВМФ России смогут заходить туда, чтобы отдохнуть или же пополнить продуктовые запасы или же дозаправиться, сообщает РИА Новости.

Правда, изначально необходимо сформировать соответствующую инфраструктуру, обеспечить ей защиту с воздуха, а именно разместить средства ПВО-ПРО, а также предоставить подъездные пути, подчеркнул адмирал ЧФ.

Как ранее сообщало агентство НСН, после уменьшения военной группировки в Сирии российская сторона продолжит пользоваться авиабазой «Хмеймим», а также пунктом материально-технического обеспечения в Тартусе.