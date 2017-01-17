Судебный пристав в Петербурге донес на украинца, чтобы тот избежал наказания за ДТП

Санкт-Петербург, 17 января. Судебный пристав солгал полицейским об угоне своего автомобиля, чтобы его знакомый гражданин Украины избежал ответственности за ДТП.

Ранее сообщалось, что судебный пристав сделал заведомо ложное сообщение об угоне его иномарки Skoda Fabia, которую позже обнаружили на Пискаревском проспекте с гражданином Украины за рулем. Как стало известно ФАН, судебный пристав признался, что сделал ложный донос, чтобы управлявший этой машиной знакомый мог избежать ответственности за ДТП. Доноситель признал свою вину и раскаялся в содеянном.