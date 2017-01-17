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Полиция изъяла ребенка у цыганки, забывшей номер своей квартиры в Петербурге
Происшествия

Полиция изъяла ребенка у цыганки, забывшей номер своей квартиры в Петербурге

Сегодня 10:05
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Полиция изъяла ребенка у цыганки, забывшей номер своей квартиры в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 января. В Петербурге задержали цыганку с семилетним мальчиком. Задержанная не смогла назвать номер своей квартиры, заявили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Северной столицы.

Задержанная в Петербурге цыганка оказалась уроженкой города Астрахань. По словам женщины, в Северной столице она живет на улице Привокзальной. Любопытно, что номер квартиры по этому адресу она не смогла вспомнить.

Вместе с цыганкой был семилетний мальчик. Она утверждала, что это ее сын, однако документов, подтверждающих родство, предъявить не смогла.

По словам сотрудников полиции, ребенку лет семь-восемь, рост около 134 сантиметров, темный цвет кожи, брюнет. Мальчик отправлен в приют.

Ранее новый приятель после застолья вынес все гаджеты и деньги из квартиры петербуржца.

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Катерина Тимошенская
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Российскую группировку в Сирии усилит база в Тартусе — адмирал ЧФ
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