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Пенсионер зарезал сына за избиение кастрюлей
Происшествия

Пенсионер зарезал сына за избиение кастрюлей

Сегодня 9:59
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Пенсионер зарезал сына за избиение кастрюлей

Закаменск (республика Бурятия), 17 января. В Бурятии пенсионер расправился с сыном, который жестоко его избил за отказ дать деньги на выпивку. Преступление произошло в квартире одного из домов Закаменска. 66-летний обвиняемый проживал вместе с 43-летним сыном, который нигде не работал и злоупотреблял алкоголем, приобретая его исключительно на пенсию отца.

Конфликты между родственниками были регулярными, и в один из дней произошла кровавая развязка. Сын на кухне в очередной стал требовать деньги, но получил отказ. За это мужчина стал избивать отца кастрюлей. После нескольких сильных ударов по голове обвиняемый схватил нож и нанес им удар в шею сына.

«Потерпевший скончался почти мгновенно на месте происшествия. После этого отец позвонил в полицию и дождался приезда следственно-оперативной группы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство». В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде домашнего ареста – с учетом его положительных характеристик», — сообщили в Следственном комитете по республике Бурятия.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и экспертизы. Не исключено, что действиям пенсионера после анализа всех собранных доказательств будет дана другая правовая оценка по менее тяжкой статье, предусматривающей ответственность за убийство при превышении пределов необходимой обороны.

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