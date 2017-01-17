Экспертиза опровергла предположение врачей о причине смерти солиста Мариинского театра Цанги

Санкт-Петербург, 17 января. Судебно-медицинская экспертиза 37-летнего солиста Мариинского театра Эдуарда Цанги была проведена в понедельник, 16 января. Как стало известно Федеральному агентству новостей, пока точная причина смерти не установлена, но в справке указана «внезапная сердечная смерть». Врачи Мариинской больницы утверждают, что предположительная причина смерти – тромбоэмболия легочной артерии.

Как заявил источник ФАН в следствии, экспертиза показала, что сердце увеличено в размерах и в массе, обнаружена бляшка в левой коронарной артерии. Предварительных диагноза два — это или гипертрофическая кардиомиопатия, или острая коронарная недостаточность. Установить точно получится только после микроскопического исследования сердца. По предположению экспертов Цанга во время обследования мог находиться в предынфарктном состоянии.

Напомним, сразу по поступлению в Мариинскую больницу Эдуарду Николаевичу провели целый ряд обследований, которые ясности не дали. Сразу проверили уровень сердечных тропонинов — самый надежный способ диагностики инфаркта, но этот обследование показало, что «тропонин» в норме. МРТ и флюорография тоже показали отсутствие инфаркта. После чего певцу сказали, что ему необходимо комплексное обследование и госпитализация, так как причину болей в грудной клетке и одышку выявить пока не удалось.

Однако Цанга наотрез отказался от госпитализации, видимо, успокоившись, что нет инфаркта. Специалисты Мариинской больницы предполагали, что вероятнее всего у певца была тромбоэмболия легочной артерии.