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Шойгу объяснил Порошенко, чем кончатся «военные скачки» Украины
Политика

Шойгу объяснил Порошенко, чем кончатся «военные скачки» Украины

Сегодня 10:00
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Шойгу объяснил Порошенко, чем кончатся «военные скачки» Украины

Москва, 17 января. Размещение в Крыму ракетного полка, оснащенного зенитными ракетными системами С-400, является наглядным ответом главы российского Минобороны Сергея Шойгу на действия киевских властей. Напомним, в Киеве заявляли, что намерены и далее проводить ракетные стрельбы в воздушном пространстве полуострова Крым.

Депутат российской Государственной Думы Михаил Шеремет напомнил украинским властям, что по указанию главы Минобороны в Крыму заступил на боевое дежурство ракетный полк с новейшими зенитными ракетными системами С-400 «Триумф» российского производства. Эти боевые машины способны обнаруживать, сопровождать и поражать на доступном расстоянии и высоте до трехсот воздушных целей одновременно, эффективно выполняя свою задачу в рамках ракетной системы обороны «Зона закрытого доступа».

«Мы никому не угрожаем. Но последствия своих «военных скачек» беспокойные соседи должны понимать точно», — подчеркнул Шеремет. Присутствие в Крыму систем «Триумф» позволяет одним ударом пресечь любые ракетные испытания и несанкционированные пролеты над территорией Крыма.

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Валентин Меликов
#сергей шойгу
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