Семилетнюю девочку нашли на лестничной площадке в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 января. На лестничной площадке петербургского дома обнаружили семилетнюю девочку, которую доставили в больницу. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

В понедельник, 16 января, на лестничной площадке дома по Ириновскому проспекту обнаружили несовершеннолетнего ребенка. Как выяснилось, девочка 2009 года проживает в том же доме. Юную петербурженку сначала доставили в отдел полиции, а потом отправили на скорой в больницу. Все обстоятельства и причины случившегося выясняются.