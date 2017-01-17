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Происшествия

На Урале обрушилась кровля памятника архитектуры 1887 года

17 Января 2017 09:45
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На Урале обрушилась кровля памятника архитектуры 1887 года

Екатеринбург, 17 января. Кровля нежилого двухэтажного дома обрушилась в городе Ирбит Свердловской области.

Как рассказал официальный представитель ГУ МВД России по региону Валерий Горелых, тревожное сообщение поступило на пульт дежурного утром во вторник. В полицию поступила информация об обрушении кровли двухэтажного старинного кирпичного дома. Также у строения потрескалась стена.

Ранее в этом здании располагался спиртзавод. Затем здание эксплуатировали как магазин. Долгое время оно было заброшено.

Как пишет URA.RU, в результате обрушения никто не пострадал. Как рассказали в мэрии, двухэтажное здание 1887 года постройки является образцом жилищного строительства конца XIX века, памятником архитектуры, находится на областном балансе.

Ранее сообщалось, что крыша офисного здания рухнула в Кемерово, есть пострадавшие. 

Алия Шарафутдинова

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