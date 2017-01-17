Юный фанат московского «Динамо» сбежал из петербургского приюта

17 Января 2017 09:50 53

Санкт-Петербург, 17 января. Несовершеннолетний фанат «Динамо» сбежал из приюта «Транзит» в Петербурге. Об этом сообщает УМВД России по Адмиралтейскому району.

Как стало известно ФАН, в минувший понедельник поступило заявление о пропавшем без вести от Оксаны Х. 1971 года рождения, которая является воспитателем в приюте «Транзит», о том, что 16 января примерно в 11.00 ушел и не вернулся в социальный приют для детей Алексей Ф. 1999 года рождения.

Отмечается, что девятиклассник является фанатом московской команды «Динамо» и выбирается на их выезды.

Ранее ребенок неоднократно уходил.