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Грабитель отобрал у пенсионерки сумку с платьем Versace в Петербурге
Происшествия

Грабитель отобрал у пенсионерки сумку с платьем Versace в Петербурге

Сегодня 9:49
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Грабитель отобрал у пенсионерки сумку с платьем Versace в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 января. Грабитель отобрал у пенсионерки в Красносельском районе Петербурга сумку, в котором находились платье Versace и кошелек Furia, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Северной столицы.

Инцидент произошел в Красносельском районе города. Грабитель открыто отобрал у пенсионерки кожаную сумку. По словам пострадавшей, внутри находились ключи от дома, пенсионное удостоверение, кошелек Furia, банковская карта, 600 рублей, а также шелковое платье Versace.

Ранее сообщалось, что новый приятель после застолья вынес все гаджеты и деньги из квартиры петербуржца.

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Алексей Громов
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