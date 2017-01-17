Грабитель отобрал у пенсионерки сумку с платьем Versace в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 января. Грабитель отобрал у пенсионерки в Красносельском районе Петербурга сумку, в котором находились платье Versace и кошелек Furia, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Северной столицы.

Инцидент произошел в Красносельском районе города. Грабитель открыто отобрал у пенсионерки кожаную сумку. По словам пострадавшей, внутри находились ключи от дома, пенсионное удостоверение, кошелек Furia, банковская карта, 600 рублей, а также шелковое платье Versace.

Ранее сообщалось, что новый приятель после застолья вынес все гаджеты и деньги из квартиры петербуржца.