Сирия сегодня: тема химоружия вредит Дамаску, ИГИЛ наступает на Дейр-эз-Зор

17 Января 2017 10:17 54

Сирия, 17 января. Россия призывает не манипулировать темой химоружия. Казахстан ждет определения состава участников встречи в Астане. Саудовская Аравия склоняется к миру. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Тема химоружия

Как заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, Москва выступает против манипулирования темой химического оружия в Сирии, которое предпринимается со стороны Соединенных Штатов. Дипломат отметил, что в этом вопросе у Кремля и Белого дома серьезные расхождения. По его словам, США обвиняют Россию в том, что она отрицает факт применения химоружия со стороны Дамаска.

По мнению Рябкова, доказательная база американцев несущественная. Он считает, что Вашингтон пытается таким образом разогреть ситуацию и максимально ее осложнить для Дамаска.

Сергей Рябков отметил, что Россия не играет в эти геополитические игры. Дипломат выразил сожаление, что американцы пытаются манипулировать этой темой. «Цели негодны, приемы недостойны», заявил он. Замглавы МИД РФ предупредил, что попытка идти на обострение обстановки не даст никакого результата, лишь усугубит и так очень сложный климат в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций.

Астана в режиме ожидания

Как сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, организационные вопросы по переговорам по Сирии в Астане будут прояснены после объявления состава участников. Он отметил, что Казахстан согласился предоставить площадку в соответствии с поступившей просьбой.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин договорился лидером Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом о предложении сторонам военного противостоянии в Сирии продолжить процесс политического урегулирования конфликта на новой площадке в Астане. Путин подчеркнул, что она сможет дополнять женевские переговоры. В свою очередь глава Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал эту идею и выразил готовность предоставить площадку для ведения переговоров.

Ожидается, что встреча пройдет в Астане 23 января текущего года. Кроме того, переговоры также состоятся 8 февраля в Женеве под эгидой специального посланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

Саудиты больше не у дел

Как заявил глава министерства иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, королевство рассчитывает, что переговоры в Астане по мирному урегулированию сирийского кризиса смогут привести к прекращению боевых действий.

Напомним, накануне, 16 января, сирийские средства массовой информации сообщили, что в районе Дейр-эз-Зоре Сирийская арабская армия (САА) уничтожила 18 иностранных наемников в составе террористической группировки «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации). Ожесточенное боестолкновение происходило в 45 километрах от города Дейр-эз-Зор. Сообщалось, что среди ликвидированных террористов были граждане Саудовской Аравии.

Как передавала Lenta.ru, боевики «Исламского государства» штурмуют Дейр-эз-Зор с мая 2015 года. Город до сих пор находится в осаде и практически каждый день подвергается атакам орд террористов.

Обозреватель Сергей Филатов ранее в комментарии газете «Известия» заявил, что решительный и молниеносной шаг армии Российской Федерации в Сирии поставил заслон совсем не духоподъемным сценариям.