Петербурженка заманила насильника в квартиру, откуда он сбежал, увидев ее мать

Санкт-Петербург, 17 января. Петербурженка уговорила пристававшего к ней насильника зайти в квартиру, откуда он сбежал, увидев ее мать, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах города.

Инцидент произошел во Фрунзенском районе города. Насильник угрожал петербурженке физической расправой, заставляя вступить с ним в половую связь в лифте. Женщина уговорила его подняться к ней в квартиру. Увидев там мать жертвы, маньяк сбежал в неизвестном направлении, рассказали сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что новый приятель после застолья вынес все гаджеты и деньги из квартиры петербуржца.