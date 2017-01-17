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Украина переименует «угрожающие независимости» порты с советскими названиями
Украина

Украина переименует «угрожающие независимости» порты с советскими названиями

Сегодня 9:45
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Украина переименует «угрожающие независимости» порты с советскими названиями

Москва, 17 января. Советские названия украинских портов, железнодорожных станций и других объектов, которые якобы угрожают независимости Украины, переименуют. Соответствующее распоряжение отдал министр инфраструктуры страны Владимир Омелян.

«Надеюсь, что руководство «Укрзализницы», морских портов, госпредприятий наберется смелости и поставит точку в воспоминаниях об оккупации Украины. Переименует порты Ильичевск и Южный с Октябрьском, региональные железные дороги (Южную, которая на севере; Юго-Западную, которая в центре) и многие другие», — написал Омелян в Facebook.

По его словам, переименование должно быть выполнено до 29 апреля. Омелян также заявил, что границу между Россией и Украиной следует рассматривать не как границу между двумя государствами, а как «границу между цивилизацией на западе и варварами на востоке», передает «Лента.ру».

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