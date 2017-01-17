Власти Киргизии уточнили число жертв авиакатастрофы Boeing под Бишкеком

Бишкек, 17 января. В результате авиакатастрофы грузового самолета Boeing-747 турецких авиалиний вблизи Бишкека погибли 38 человек.

Согласно последним данным, 38 человек погибли в результате крушения лайнера Boeing-747 в аэропорту «Манас» под Бишкеком.

По данным министерства здравоохранения Киргизии, во вторник, 17 января, было обнаружено еще одно тело погибшего, вероятно, члена экипажа самолета.

Напомним, ранее сообщалось, что под Бишкеком спасатели обнаружили тело четвертого члена экипажа потерпевшего крушение самолета Boeing. Воздушное судно следовало рейсом Гонконг — Бишкек — Стамбул и потерпело крушение при заходе на посадку в аэропорту «Манас».

Как ранее сообщала Газета.Ru, в настоящее время поисковые работы продолжаются.