Мэрия предложила москвичам наблюдать за крещенскими купаниями онлайн

Москва, 17 января. Веб-трансляции с мест крещенских купаний организуют в Москве.

Как рассказали в мэрии столицы, трансляция с мест крещенских купаний будет идти через сервис «Оно в город». С помощью этого сервиса москвичи смогут наблюдать на сайте московской мэрии в режиме онлайн съемку с видеокамер, расположенных в местах проведения фестивалей, ярмарок, спортивных соревнований и культурных акций.

Отмечается, что для трансляции крещенских купаний выбрано 12 камер. Купания начнутся в 18.00 18 января и завершатся в 12.00 19 января.

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