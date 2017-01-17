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Мэрия предложила москвичам наблюдать за крещенскими купаниями онлайн
Общество

Мэрия предложила москвичам наблюдать за крещенскими купаниями онлайн

Сегодня 9:28
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Мэрия предложила москвичам наблюдать за крещенскими купаниями онлайн

Москва, 17 января. Веб-трансляции с мест крещенских купаний организуют в Москве.

Как рассказали в мэрии столицы, трансляция с мест крещенских купаний будет идти через сервис «Оно в город». С помощью этого сервиса москвичи смогут наблюдать на сайте московской мэрии в режиме онлайн съемку с видеокамер, расположенных в местах проведения фестивалей, ярмарок, спортивных соревнований и культурных акций.

Отмечается, что для трансляции крещенских купаний выбрано 12 камер. Купания начнутся в 18.00 18 января и завершатся в 12.00 19 января.

Ранее сообщалось, что жители России смогут контролировать отчисления зарплаты в режиме онлайн. 

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Алия Шарафутдинова
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