Ученые объяснили, почему некоторые дни недели опасны для родов

Москва, 17 января. Ученые установили связь между днями недели и тяжестью родового процесса. Так, по мнению специалистов, в понедельник, субботу и воскресенье роды обычно протекают сложнее. Кроме того, в выходные и понедельник младенец и его мать больше подвержены риску инфицирования.

В то же время вторник, среда, четверг и пятница, напротив, являются более благоприятными днями для рождения детей. Специалисты связывают это с тем, что в выходные и понедельник медперсонал более расслаблен и не настроен на работу. Кроме того, в будни в больницах дежурит больше врачей и медсестер.

По данным Ura.ru, к таким выводам ученые пришли в результате исследований, в которых принимали участие 1,5 млн добровольцев.