Выпавший с 13 этажа житель Колпино числился в федеральном розыске

Санкт-Петербург, 17 января. Как стало известно Федеральному агентству новостей, петербуржец, спрыгнувший с 13 этажа дома в Колпино, числился в розыске как уклонившийся от лишения свободы.

15 января полицейским сообщили об обнаружении трупа мужчины (на вид 25-30 лет) под окнами дома на улице Машиностроителей в Колпино. Предположительно, он покончил с собой.

Правоохранители установили личность погибшего — это Сергей М. 1983 года рождения, который числился в федеральном розыске как осужденный, уклонившийся от лишения свободы.