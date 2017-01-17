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Ирак: в Мосуле прогремели два мощных взрыва, есть погибшие
Происшествия

Ирак: в Мосуле прогремели два мощных взрыва, есть погибшие

Сегодня 9:38
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Ирак: в Мосуле прогремели два мощных взрыва, есть погибшие

Мосул, 17 января. В освобожденной иракскими войсками части Мосула прогремели два мощных взрыва. Теракт произошел в районе Тель-Ябес, находящемся в восточной части города.

По данным телеканала PressTV, жертвами двух мощных взрывов стали по крайней мере 15 человек. Большинство из них — 14 человек — были местными мирными жителями, и только один погибший был военнослужащим армии Ирака.

Ранения при теракте получили по крайней мере 12 человек.

Напомним, ранее стало известно, что в настоящее время правительственная армия Ирака и силы международной коалиции освободили от сил ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в РФ) большую часть Мосула за исключением нескольких районов в западной части города. 

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