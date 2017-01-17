Истерика началась: Захарова поставила диагноз процитировавшему Трампа CNN

Москва, 17 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала истерикой публикации CNN о высказываниях избранного президента США Дональда Трампа. По данным американского телеканала, миллиардер называл Россию самой большой проблемой для США и поддерживал введение антироссийских санкций.

«У них уже истерика началась. Год крутили сюжеты о том, что Трамп «пророссийский президент». А теперь решили, что пора отыгрывать в обратную сторону. И так во всем», — написала дипломат на своей странице в Facebook.

Ранее CNN сделал подборку из публичных высказываний Трампа о России, записанных до его участия в президентской гонке. Журналисты отметили, что ранее избранный президент США поддерживал ограничительные меры против Москвы и даже называл ее «геополитическим врагом номер один».

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