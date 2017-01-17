МЧС направило Ми-8 к судам в ледяной западне на Чукотке

Владивосток, 17 января. Правительственный вертолет Ми-8 отправлен на место затора на Чукотке, где во льдах остановились два сухогруза и два ледокола, сообщили главке МЧС РФ по региону.

«Спланировано применение воздушного судна МИ-8 ГП ЧАО «ЧукотАвиа» для мониторинга и разведки ледовой обстановки по маршруту следования судов», — рассказали представители ведомства.

В МЧС пояснили, что ранее вертолет не смог совершить вылет из-за непогоды в районе Айона: фиксировались сильный ветер, снегопад, а также плохая видимость. Вылет запланирован на 18 января, если метеоусловия будут благоприятными.

Во льдах встали ледоколы «Адмирал Макаров» и «Капитан Драницын» и сухогрузы «Иоганн Махмасталь» и «Синегорск».