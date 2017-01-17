FAN-TV Лента новостей
МЧС направило Ми-8 к судам в ледяной западне на Чукотке
Происшествия

МЧС направило Ми-8 к судам в ледяной западне на Чукотке

Сегодня 9:43
32

МЧС направило Ми-8 к судам в ледяной западне на Чукотке

Владивосток, 17 января. Правительственный вертолет Ми-8 отправлен на место затора на Чукотке, где во льдах остановились два сухогруза и два ледокола, сообщили главке МЧС РФ по региону.

«Спланировано применение воздушного судна МИ-8 ГП ЧАО «ЧукотАвиа» для мониторинга и разведки ледовой обстановки по маршруту следования судов», — рассказали представители ведомства.

В МЧС пояснили, что ранее вертолет не смог совершить вылет из-за непогоды в районе Айона: фиксировались сильный ветер, снегопад, а также плохая видимость. Вылет запланирован на 18 января, если метеоусловия будут благоприятными.

Во льдах встали ледоколы «Адмирал Макаров» и «Капитан Драницын» и сухогрузы «Иоганн Махмасталь» и «Синегорск».

комментарии
Катерина Тимошенская
Новости партнеров
Эксклюзив

Михаил Ремизов: Пора делать шаги в сторону признания ДНР и ЛНР

Сегодня 9:34
65

Сирия новости 17 января 2017 7.00: ВКС РФ помогает сирийцам в Дейр эз-Зоре, курды проводят конференции в Хасаке

Сегодня 7:00
492

«Она дала мне надежду»: Доктора Лизу проводили в последний путь, вспоминая ее Путь Добра. ФАН-ТВ

Сегодня 4:35
144

Трамп – «кандидат Кремля»: новая атака Би-Би-Си на будущего президента США

Сегодня 1:14
384

Сирия новости 16 января 2017 22.30: командир «Джебхат ан-Нусры» уничтожен в Дамаске, ИГ теряет позиции в Мосуле

Вчера 22:30
869
Показать еще
Прямая трансляция

«Она дала мне надежду»: Доктора Лизу проводили в последний путь, вспоминая ее Путь Добра. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

МЧС направило Ми-8 к судам в ледяной западне на Чукотке

9:43

Ирак: в Мосуле прогремели два мощных взрыва, есть погибшие

9:38

Власти Киргизии уточнили число жертв авиакатастрофы Boeing под Бишкеком

9:37

Петербурженка заманила насильника в квартиру, откуда он сбежал, увидев ее мать

9:36

Михаил Ремизов: Пора делать шаги в сторону признания ДНР и ЛНР

9:34

Выпавший с 13 этажа житель Колпино числился в федеральном розыске

9:32

Неизвестные угнали автомобиль жены топ-менеджера «Газпромнефти»

9:30

Мэрия предложила москвичам наблюдать за крещенскими купаниями онлайн

9:28

Ученые объяснили, почему некоторые дни недели опасны для родов

9:25

Новый приятель после застолья вынес все гаджеты и деньги из квартиры петербуржца

9:21

Судебный пристав в Петербурге солгал полицейским об угоне его автомобиля

9:20

ЛНР сообщила о трех нарушениях режима тишины со стороны ВСУ

9:13
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Ирак: в Мосуле прогремели два мощных взрыва, есть погибшие
Читать
Закрыть