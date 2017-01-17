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Судебный пристав в Петербурге солгал полицейским об угоне его автомобиля
Происшествия

Судебный пристав в Петербурге солгал полицейским об угоне его автомобиля

Сегодня 9:20
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Судебный пристав в Петербурге солгал полицейским об угоне его автомобиля

Санкт-Петербург, 17 января. В Санкт-Петербурге судебный пристав обратился к полицейским с просьбой разыскать принадлежащую ему иномарку. Как стало известно Федеральному агентству новостей, мужчина сделал заведомо ложный донос.

В полицию обратился уроженец Ленобласти 1988 года рождения с просьбой оказать содействие в розыске принадлежащего ему автомобиля Skoda Fabia, отсутствие которого он якобы обнаружил в ночь на 15 января. Машина была остановлена полицейскими на Пискаревском проспекте, за рулем находился гражданин Украины, не имеющий права на управление транспортным средством. Подозреваемого доставили в отдел полиции, а машину поместили на спецстоянку. 

В ходе проверки по данному материалу было установлено, что судебный пристав сделал заведомо ложный донос, так как машину у него никто не угонял. 

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Ксения Тасманова
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