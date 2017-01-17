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Неизвестные угнали автомобиль жены топ-менеджера «Газпромнефти»
Происшествия

Неизвестные угнали автомобиль жены топ-менеджера «Газпромнефти»

Сегодня 9:30
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Неизвестные угнали автомобиль жены топ-менеджера «Газпромнефти»

Санкт-Петербург, 17 января. В Приморском районе Санкт-Петербурга был похищен автомобиль, принадлежащий жене одного из топ-менеджеров компании «Газпромнефть». Автомобиль бы угнан неизвестными в ночь на понедельник.

Похитителям дорогого автомобиля удалось остаться незамеченными. Как отмечает пресс-служба УМВД РФ по Приморскому району Петербурга, в месте стоянки автомобиля не ведется видеонаблюдение и нет охраны. В бензобаке автомобиля оставалось довольно много бензина. Как отмечает полиция, автомобили, стоящие по соседству с похищенным, оставались без движения долгое время и были засыпаны выпавшим снегом.

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Валентин Меликов
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Мэрия предложила москвичам наблюдать за крещенскими купаниями онлайн
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