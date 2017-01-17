В детсад в Никольском вызвали скорую из-за подозрения об отравлении газом

Санкт-Петербург, 17 января. Экстренные службы осмотрели детский сад в Никольском Ленинградской области после заявления эколога о запахе газа на полигоне Красный бор.

Как рассказали в ОМВД России по Тосненскому району, 16 января в детский сад в Никольском выехала бригада медиков. Врачи скорой осмотрели 16 детей, которые предположительно отравились природным газом. Симптомов отравления медики не нашли, было принято решение отпустить детей с родителями домой.

По информации газовой службы «Тосномежрайгаз» аварий системы газоснабжения и утечек на газопроводе не зафиксировано.

По поступившему 16 января сообщения от эколога о запахе газа, была проведена проверка на полигоне «Красный Бор».