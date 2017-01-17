Новый приятель после застолья вынес все гаджеты и деньги из квартиры петербуржца

17 Января 2017 09:21 54

Санкт-Петербург, 17 января. Неизвестный мужчина ограбил собутыльника в Ленинградской области. Об этом сообщает УМВД России по Всеволожскому району.

Как стало известно ФАН, в минувший понедельник в 03.48 поступило сообщение от Ильи Н. 1981 года рождения, который работает продавцом-кассиром в продуктовом магазине о том, что в тот же день в 00.30 в кафе «Евразия» у метро Просвещения он познакомился с неизвестным молодым человеком, где они совместно употребляли спиртные напитки.

После этого молодые люди отправились к нему в квартиру в Ленобласть, где новый приятель толкнул его на кровать, связал руки простыней и галстуком, а затем похитил его паспорт, 5000 рублей, ноутбук, планшет, три фотоаппарата и два смартфона.

По словам потерпевшего, у грабителя был легкий кавказский акцент.