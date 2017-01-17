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Заядлого телефонного террориста задержали в Петербурге
Происшествия

Заядлого телефонного террориста задержали в Петербурге

Сегодня 9:11
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Заядлого телефонного террориста задержали в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 января. В Петербурге задержали телефонного террориста, который неоднократно заявлял о заминировании, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах города.

В Приморском районе задержали телефонного террориста. Мужчина неоднократно звонил в полицию и сообщал о заминировании. Трижды злоумышленник утверждал, что самодельное взрывное устройство находится в доме 25 по улице Маршала Новикова.

Как оказалось, источником звонков был неработающий мужчина. Вызовы он делал из хулиганских побуждений, уточнили в полиции. Были возбуждены уголовные дела. Задержанному была определена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Алексей Громов
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Гражданин Таджикистана угрожал взорвать квартиру петербургской пенсионерки
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