Гражданин Таджикистана угрожал взорвать квартиру петербургской пенсионерки

Санкт-Петербург, 17 января. В Санкт-Петербурге мужчина угрожал пенсионерке взорвать ее квартиру. Как сообщил источник Федерального агентства новостей, звонок поступил с мобильного телефона гражданина Таджикистана.

Накануне вечером в службу «112» обратилась женщина 1958 года рождения, которая проживает в квартире на улице Академика Байкова. Она сообщила, что неизвестный мужчина позвонил и пригрозил приехать в три часа ночи, чтобы взорвать квартиру.

Специалисты осмотрели подъезд и прилегающие территории и не обнаружили взрывных устройств. Эвакуация жильцов дома не проводилась.