ЛНР сообщила о трех нарушениях режима тишины со стороны ВСУ

Луганск, 17 января. За минувшие сутки бойцы Народной милиции ЛНР трижды оказывались под обстрелом украинских силовиков. Под удар попали населенные пункты Лозовое, Калиновка и Долгое.

В основном в ходе обстрелов использовались минометы калибра 82 мм и станковые противотанковые гранатометы. Кроме того, по селу Долгое велся огонь из стрелкового оружия. Информация о жертвах и разрушениях в ходе обстрелов уточняется.

Напомним, вчера населенные пункты Новороссии, как на территории ДНР, так и в ЛНР, также неоднократно подвергались обстрелам.

Между тем, минувшим вечером стало известно о том, что представители ВСУ передали ДНР тело погибшего ополченца. По версии военного ведомства ДНР, боец попал в плен после ранения, подвергался пыткам, после чего был застрелен выстрелом в голову.