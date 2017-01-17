Шестиклассник получил перелом виска, катаясь на «ватрушке» в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 января. В Гатчинском районе Петербурга серьезную травму получил ребенок, ученик шестого класса. Мальчик упал, катаясь на «ватрушке» с горки. Врачи диагностировали у ребенка перелом виска.

Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах, накануне около 22.25 в отдел полиции из Гатчинской ЦРБ поступила телефонограмма о том, что двумя часами ранее к ним из квартиры в Волосово был доставлен шестиклассник, 2005 года рождения. Врачи диагностировали у ребенка перелом височной кости. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Мать рассказала сотрудникам скорой, что сын получил травму, катаясь на «ватрушке» с горки на улице Виз. Друзья помогли ему дойти до дома.

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Отметим, накануне сообщалось, что ученик третьего класса из поселка Можайское получил тяжелую травму головы во время катания на санках с друзьями.