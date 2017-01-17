FAN-TV Лента новостей
Шестиклассник получил перелом виска, катаясь на «ватрушке» в Петербурге
Происшествия

Шестиклассник получил перелом виска, катаясь на «ватрушке» в Петербурге

Сегодня 9:01
53

Шестиклассник получил перелом виска, катаясь на «ватрушке» в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 января. В Гатчинском районе Петербурга серьезную травму получил ребенок, ученик шестого класса. Мальчик упал, катаясь на «ватрушке» с горки. Врачи диагностировали у ребенка перелом виска.

Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах, накануне около 22.25 в отдел полиции из Гатчинской ЦРБ поступила телефонограмма о том, что двумя часами ранее к ним из квартиры в Волосово был доставлен шестиклассник, 2005 года рождения. Врачи диагностировали у ребенка перелом височной кости. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Мать рассказала сотрудникам скорой, что сын получил травму, катаясь на «ватрушке» с горки на улице Виз. Друзья помогли ему дойти до дома.

Читайте также: Школьник из Ленобласти получил тяжелую травму головы, катаясь на санках

Отметим, накануне сообщалось, что ученик третьего класса из поселка Можайское получил тяжелую травму головы во время катания на санках с друзьями.

комментарии
Олеся Волкова
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 17 января 2017 7.00: ВКС РФ помогает сирийцам в Дейр эз-Зоре, курды проводят конференции в Хасаке

Сегодня 7:00
352

«Она дала мне надежду»: Доктора Лизу проводили в последний путь, вспоминая ее Путь Добра. ФАН-ТВ

Сегодня 4:35
118

Трамп – «кандидат Кремля»: новая атака Би-Би-Си на будущего президента США

Сегодня 1:14
331

Сирия новости 16 января 2017 22.30: командир «Джебхат ан-Нусры» уничтожен в Дамаске, ИГ теряет позиции в Мосуле

Вчера 22:30
804

Помнят всё: легендарные часы Нахимовского училища запустили в Петербурге. ФАН-ТВ

Вчера 22:11
195
Показать еще
Прямая трансляция

«Она дала мне надежду»: Доктора Лизу проводили в последний путь, вспоминая ее Путь Добра. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Мошенники пообещали пользователям WhatsApp бесплатный интернет

8:56

Мужчина и женщина погибли при странных обстоятельствах в петербургской квартире

8:54

Россияне верят, что ВС страны защитят их в случае угрозы — опрос

8:53

Вербовщик ИГИЛ скрывался в Испании под видом тренера по боксу

8:53

Ученые из Новосибирска обнаружили ген, ответственный за депрессию

8:48

Ученые: Найдены самые древние люди Америки

8:41

Сирия: нашлись люди, готовые торговать Голанскими высотами

8:41

Спасатели нашли тело четвертого члена экипажа разбившегося Boeing-747

8:34

МВД Киргизии исключил версию теракта на борту разбившегося Boeing-747

8:28

Стало известно, что консервы могут быть полезны для здоровья

8:27

Крупнейший Всемирный экономический форум-2017 начинает свою работу в Давосе

8:21

Новый глава МИД Казахстана анонсировал исторический визит в Москву

8:19
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Мошенники пообещали пользователям WhatsApp бесплатный интернет
Читать
Закрыть