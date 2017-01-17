Мошенники пообещали пользователям WhatsApp бесплатный интернет

Москва, 17 января. Мошенники распространяют среди пользователей WhatsApp вредоносную ссылку, обещая предоставить им бесплатный доступ в интернет без использования Wi-Fi.

Как пишет Tech Times, ссылка ведет на вредоносный сайт, внешний вид которого напоминает оригинальный сайт WhatsApp. Там описаны «отзывы пользователей», которые якобы довольны сервисом.

Чтобы воспользоваться предложением мошенников, владельцу смартфона необходимо установить несколько приложений. Часть их незаметно подписывает клиента на платные SMS-сервисы, другие же похищают банковскую информацию. Мошенники также предлагают разослать ссылку 13 друзьям.

Специалисты предупреждают, что WhatsApp не может предложить пользователям бесплатный выход в Сеть, поскольку этот сервис не является интернет-провайдером.

Ранее разработчики WhatsApp рассказали, кто из пользователей лишится мессенджера.