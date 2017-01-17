up_img
logo_img menu_button
Лента новостей
Происшествия

Младенец госпитализирован с тяжелой травмой головы после падения с барной стойки в ЛО

17 Января 2017 09:01
34Просмотры

Младенец госпитализирован с тяжелой травмой головы после падения с барной стойки в ЛО

Санкт-Петербург, 17 января. В городе Кировск Ленинградской области госпитализировали младенца, который получил травму головы при падении с барной стойки.

Вечером 16 января полицейским сообщили о госпитализации малыша 2016 года рождения, который проживал в квартире дома на улице Пушкина. У ребенка были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематома лобной области.

По словам родителей, по недосмотру из ребенок выпал из автокресла, находившегося на барной стойке на кухне. Как сообщил источник Федерального агентства новостей, семья считается благополучной, на учете в ПДН не состоит. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ксения Тасманова

Рекомендуем почитать
Новости партнеров
Загрузка...
© 2016 ФАН №1
Правила использования материалов:
Информационные тексты, опубликованные на сайте riafan.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН. При любом цитировании материалов на серверах сети Интернет активная ссылка на ИА «ФАН №1» обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
О НАС