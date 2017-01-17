Младенец госпитализирован с тяжелой травмой головы после падения с барной стойки в ЛО

17 Января 2017 09:01 34

Санкт-Петербург, 17 января. В городе Кировск Ленинградской области госпитализировали младенца, который получил травму головы при падении с барной стойки.

Вечером 16 января полицейским сообщили о госпитализации малыша 2016 года рождения, который проживал в квартире дома на улице Пушкина. У ребенка были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематома лобной области.

По словам родителей, по недосмотру из ребенок выпал из автокресла, находившегося на барной стойке на кухне. Как сообщил источник Федерального агентства новостей, семья считается благополучной, на учете в ПДН не состоит. Все обстоятельства случившегося выясняются.