Мужчина и женщина погибли при странных обстоятельствах в петербургской квартире

Санкт-Петербург, 17 января. Трупы мужчины и женщины обнаружены в квартире в Петербурге. Об этом сообщает УМВД России по Невскому району.

Как стало известно ФАН, в прошедший понедельник рано утром в 07.00 в квартире по Искровскому проспекту Северной столицы без внешних признаков насильственной смерти обнаружены трупы женщины 1980 года рождения и находившегося в гостях мужчины 1983 года рождения.

Трупы направлены в морг для установления причины смерти.

Известно, что квартира принадлежит пенсионерке 1947 года рождения. Выясняются все обстоятельства произошедшего.