Ученые из Новосибирска обнаружили ген, ответственный за депрессию

Новосибирск, 17 января. Специалисты новосибирского Института цитологии и генетики (ИЦИГ) сибирского отделения РАН обнаружили у европейцев ген, ответственный за развитие депрессии.

Как сообщает во вторник пресс-служба ИЦИГ, изучив материалы, собранные голландскими коллегами, специалисты смогли «идентифицировать ген, участвующий в контроле депрессии».

Голландские ученые подтвердили результат, полученный российскими специалистами, на независимой выборке людей.

По мнению специалистов, вклад генотипа человека в развитие депрессии сравним с шизофренией. При этом для шизофрении ранее было обнаружено несколько десятков генов, тогда как для депрессии на данный момент не установлено ни одного.

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