День Мартина Лютера Кинга в Майами закончился стрельбой, есть пострадавшие

Майами (США, штат Флорида), 17 января. Неизвестные открыли стрельбу во время празднования Дня Мартина Лютера Кинга в Майами. Об этом сегодня сообщает ABC News.

По информации издания, ранения получили восемь человек.

Согласно данным американских СМИ, среди пострадавших также две девочки в возрасте 13 и 11 лет. Молодой мужчина получил тяжелые травмы. В настоящее время в связи с ЧП сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек.

По информации стражей порядка, неизвестные открыли стрельбу в парке, где собрались люди, которые хотели отдать почести убитому лидеру движения за гражданские права.