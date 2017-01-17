День Мартина Лютера Кинга в Майами закончился стрельбой, есть пострадавшие

Майами (США, штат Флорида), 17 января. Неизвестные открыли стрельбу во время празднования Дня Мартина Лютера Кинга в Майами. Об этом сегодня сообщает ABC News.
По информации издания, ранения получили восемь человек.
Согласно данным американских СМИ, среди пострадавших также две девочки в возрасте 13 и 11 лет. Молодой мужчина получил тяжелые травмы. В настоящее время в связи с ЧП сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек.
По информации стражей порядка, неизвестные открыли стрельбу в парке, где собрались люди, которые хотели отдать почести убитому лидеру движения за гражданские права.
Eight people are injured in #Miami #shooting amid #MLKDay celebrations https://t.co/pFE75MyIFv via @MailOnline— AtlPartyCrasher (@AtlPartyCrasher) January 17, 2017