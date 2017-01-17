Москва, 17 января. Подавляющее большинство россиян (92%) уверены, что Вооруженные силы РФ защитят их в случае угрозы. При этом 76% опрошенных граждан обратили внимание на увеличение боеспособности российской армии за последние годы, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

По данным социологов, только 2% респондентов полагают, что уровень боеспособности российских войск ухудшился. Затруднились определить какие-либо изменения в этой сфере 15% россиян.

Как передает РИА Новости, 92% участников опроса уверены, что российские военнослужащие защитят их при угрозе. Противоположной точки зрения придерживаются лишь 5% опрошенных.