Ученые: Найдены самые древние люди Америки

Оттава, 17 января. Канадские ученые выяснили, что люди заселили Северную Америку как минимум 24 тысячи лет назад.

Исследователи из Монреальского университета проанализировали 36 тысяч костных фрагментов. Все они были экспонатами Канадского музея цивилизации в Гатино.

Комплексный анализ отдельных объектов подтвердил следы человеческой деятельности. На самом раннем экспонате — нижней челюсти лошади, возраст которой составляет 23-24 тысячи лет — были онайдены следы каменных инструментов. Линии на поверхности костей сделали люди каменным инструментом, который использовался для снятия кожи.

Как пишет EurekAlert!, американский континент был заселен еще во время последнего ледникового максимума.

Ранее археологи доказали, что Австралия была колыбелью древних людей.