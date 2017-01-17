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Сирия: нашлись люди, готовые торговать Голанскими высотами
Новости Сирии

Сирия: нашлись люди, готовые торговать Голанскими высотами

Сегодня 8:41
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Сирия: нашлись люди, готовые торговать Голанскими высотами

Дамаск, 17 января. Одна из групп антиасадовской оппозиции в Сирии предложила Израилю Голанские высоты в обмен на уничтожение всех боевых групп из Палестины, помогающих правительственным силам уничтожать террористов.

О предложении, от которого, по мнению сирийских оппозиционеров, трудно отказаться, сообщает SANA. Суть предложения: оппозиция готова признать израильскую оккупацию Голанских высот 1967 года законной, если израильтяне уничтожать всех палестинцев, помогающих Асаду на территории Сирии.

Стоит отметить, что сами оппозиционеры — «Национальный фронт спасения Сирии» — используют термин «дорожная карта» и говорят о желании выстраивать цивилизованные отношения с Израилем. Однако SANA пишет, что речь, фактически, идет о приглашении к интервенции.

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Алексей Громов
#сирия #дамаск #израиль #палестина #голанские высоты
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