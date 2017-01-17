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Вербовщик ИГИЛ скрывался в Испании под видом тренера по боксу
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Вербовщик ИГИЛ скрывался в Испании под видом тренера по боксу

Сегодня 8:53
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Вербовщик ИГИЛ скрывался в Испании под видом тренера по боксу

Мадрид, 17 января. Силы безопасности Испании арестовали тренера по боксу марокканского происхождения, которого подозревают активной вербовке в террористы «Исламского государства» на территории страны. Предполагается, что боксер-исламист непосредственно связан с членами террористических ячеек, арестованными в 2016 году во Франции и Марокко.

Следствие уверено, что мужчина вербовал молодых людей, пользуясь их доверием в качестве тренера. Имя его на данный момент не раскрывается.

«Подозреваемый очень активно искал новых рекрутов, устанавливая контакты с молодыми людьми в маргинальном социальном положении, которые легко подвержены влиянию и эмоционально нестабильны», — указано в опубликованном в понедельник заявлении МВД Испании.

Кроме того, тренера по боксу из города Сан-Себастьян, задержанного в ходе рейда в воскресенье, подозревают в вербовке и пропаганде через социальные сети — этим делом он занимался с 2010 года. По данным властей, боксер-марокканец организовывал переправку иностранных боевиков в Турцию, где они получали указания от инструкторов ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в РФ) для совершения терактов на территории Европы.

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Валентин Меликов
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