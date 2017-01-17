Спасатели нашли тело четвертого члена экипажа разбившегося Boeing-747

Бишкек (Киргизия), 17 января. Тело четвертого члена экипажа грузового самолета Boeing-747 турецких авиалиний, потерпевшего крушение вблизи аэропорта «Манас» Бишкека, обнаружили спасатели. Об этом во вторник сообщил представитель пресс-службы министерства чрезвычайных ситуаций республики.

По словам представителя пресс-службы, на месте крушения сотрудники спасательных служб нашли тело четвертого члена турецкого экипажа. Отметим, что в настоящее время на месте авиакатастрофы не прекращаются поисковые работы, сообщает РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщала Газета.Ru, в прошедший понедельник, 16 января, рано утром воздушное судно авиакомпании Turkish Airlines, следовавшее рейсом Гонконг — Бишкек, разбилось возле аэропорта Бишкек. По последним данным, в авиакатастрофе погибли 37 человек.