FAN-TV Лента новостей
Стало известно, что консервы могут быть полезны для здоровья
Общество

Стало известно, что консервы могут быть полезны для здоровья

Сегодня 8:27
310

Стало известно, что консервы могут быть полезны для здоровья

Вашингтон, 17 января. Американские ученые заявили, что консервы полезны для здоровья. По мнению исследователей, консервированная пища является сбалансированной. Специалисты из США на протяжении десяти лет оценивали показатели здоровья добровольцев. Участники эксперимента регулярно употребляли консервированную пищу.

Эксперты также исследовали состав таких продуктов.

Как пишут американские СМИ, состояние здоровья участников оценивалось в 49 баллов из 100. А показатели здоровья людей, избегающих консервированную пищу, равнялись 47,4 баллам.

Ранее жительница Омска купила рыбные консервы со стеклом и трупом мыши. История о том, как женщина чуть не отправила на тот свет продукция, купленная ей в одном из магазинов города, получили широкую огласку в СМИ. 

комментарии
Алия Шарафутдинова
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 17 января 2017 7.00: ВКС РФ помогает сирийцам в Дейр эз-Зоре, курды проводят конференции в Хасаке

Сегодня 7:00
366

«Она дала мне надежду»: Доктора Лизу проводили в последний путь, вспоминая ее Путь Добра. ФАН-ТВ

Сегодня 4:35
120

Трамп – «кандидат Кремля»: новая атака Би-Би-Си на будущего президента США

Сегодня 1:14
337

Сирия новости 16 января 2017 22.30: командир «Джебхат ан-Нусры» уничтожен в Дамаске, ИГ теряет позиции в Мосуле

Вчера 22:30
813

Помнят всё: легендарные часы Нахимовского училища запустили в Петербурге. ФАН-ТВ

Вчера 22:11
196
Показать еще
Прямая трансляция

«Она дала мне надежду»: Доктора Лизу проводили в последний путь, вспоминая ее Путь Добра. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Младенец госпитализирован с тяжелой травмой головы после падения с барной стойки в ЛО

9:01

Шестиклассник получил перелом виска, катаясь на «ватрушке» в Петербурге

9:01

День Мартина Лютера Кинга в Майами закончился стрельбой, есть пострадавшие

9:01

Мошенники пообещали пользователям WhatsApp бесплатный интернет

8:56

Мужчина и женщина погибли при странных обстоятельствах в петербургской квартире

8:54

Россияне верят, что ВС страны защитят их в случае угрозы — опрос

8:53

Вербовщик ИГИЛ скрывался в Испании под видом тренера по боксу

8:53

Ученые из Новосибирска обнаружили ген, ответственный за депрессию

8:48

Ученые: Найдены самые древние люди Америки

8:41

Сирия: нашлись люди, готовые торговать Голанскими высотами

8:41

Спасатели нашли тело четвертого члена экипажа разбившегося Boeing-747

8:34

МВД Киргизии исключил версию теракта на борту разбившегося Boeing-747

8:28
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Младенец госпитализирован с тяжелой травмой головы после падения с барной стойки в ЛО
Читать
Закрыть