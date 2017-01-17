Стало известно, что консервы могут быть полезны для здоровья

Вашингтон, 17 января. Американские ученые заявили, что консервы полезны для здоровья. По мнению исследователей, консервированная пища является сбалансированной. Специалисты из США на протяжении десяти лет оценивали показатели здоровья добровольцев. Участники эксперимента регулярно употребляли консервированную пищу.

Эксперты также исследовали состав таких продуктов.

Как пишут американские СМИ, состояние здоровья участников оценивалось в 49 баллов из 100. А показатели здоровья людей, избегающих консервированную пищу, равнялись 47,4 баллам.

Ранее жительница Омска купила рыбные консервы со стеклом и трупом мыши. История о том, как женщина чуть не отправила на тот свет продукция, купленная ей в одном из магазинов города, получили широкую огласку в СМИ.