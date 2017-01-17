МВД Киргизии исключил версию теракта на борту разбившегося Boeing-747

Бишкек, 17 января. МВД Киргизии исключает версию террористического акта на борту разбившегося вблизи аэропорта Бишкека грузового самолета Boeing-747 авиакомпании Turkish Airlines.

Как сообщил на заседании парламента Киргизии заместитель министра внутренних дел республики Курсан Асанов, «следов взрывчатых веществ на деталях потерпевшего крушение самолета не обнаружено».

Напомним, Boeing 747-400 разбился в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Манас» столицы Киргизии накануне утром. Самолет вылетел за пределы ВПП и рухнул на дачный поселок. Разрушенными оказались 32 частных дома. На данный момент опознаны тела 37 погибших, среди которых 16 детей.

В связи трагедией в Киргизии во вторник объявлен общенациональный траур.

Читайте также: Увидел место своей гибели: пилот Boeing-747 перед смертью обошел вокруг обломков