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МВД Киргизии исключил версию теракта на борту разбившегося Boeing-747
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МВД Киргизии исключил версию теракта на борту разбившегося Boeing-747

Сегодня 8:28
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МВД Киргизии исключил версию теракта на борту разбившегося Boeing-747

Бишкек, 17 января. МВД Киргизии исключает версию террористического акта на борту разбившегося вблизи аэропорта Бишкека грузового самолета Boeing-747 авиакомпании Turkish Airlines. 

Как сообщил на заседании парламента Киргизии заместитель министра внутренних дел республики Курсан Асанов, «следов взрывчатых веществ на деталях потерпевшего крушение самолета не обнаружено».

Напомним, Boeing 747-400 разбился в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Манас» столицы Киргизии накануне утром. Самолет вылетел за пределы ВПП и рухнул на дачный поселок. Разрушенными оказались 32 частных дома. На данный момент опознаны тела 37 погибших, среди которых 16 детей. 

В связи трагедией в Киргизии во вторник объявлен общенациональный траур.

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Олеся Волкова
#курсан асанов
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