ДНР: в Донецк едут предприниматели из Италии

Донецк, 17 января. Итальянские предприниматели в феврале могут посетить Донецкую народную республику. Об этом рассказал президент культурной ассоциации «Ломбардия — Россия», которая организует поездку, Джанлука Савоини.

Ожидается, что стороны обсудят возможности сотрудничества. В мероприятии примут участие представители власти и бизнеса.

Отмечается, что ассоциация организует поездку итальянских предпринимателей в Донецк. Как пишет RT, ассоциация надеется на улучшение политической ситуации в регионе и готова развивать совместные проекты.

Ранее сообщалось, что ДНР восстановит сельское хозяйство при помощи предпринимателей из России.