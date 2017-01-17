Глава ЦРУ надеется на совместную работу разведок США и РФ при Трампе

Нью-Йорк, 17 января. Глава Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан в ходе телефонного разговора с директором ФСБ Александром Бортниковым выразил надежду на то, что разведведомства смогут сотрудничать после прихода к власти администрации Дональда Трампа.

Как сообщил Бреннан, который покинет свой пост через несколько дней, в интервью The Wall Street Journal, в понедельник он провел телефонные переговоры со своими коллегами из разведслужб и профильных ведомств ряда государств.

Свой разговор с главой ФСБ РФ Бреннан охарактеризовал как обнадеживающий, несмотря на «очень напряженные» отношения между руководителями двух ведомств в последнее время.

По словам главы ЦРУ, в разговоре он выразил надежду на то, что, «несмотря на имевшие место неприятные моменты и различия в ряде направлений политики» Штаты и Россия, «ЦРУ и российская разведка смогут работать вместе в будущем».

При этом Бреннан отметил, что пообещал сообщить российским коллегам, если его ведомство получит любые разведданные об угрозе РФ.