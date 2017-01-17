Новый глава МИД Казахстана анонсировал исторический визит в Москву

Астана, 17 января. Новый глава дипломатического ведомства Казахстана Кайрат Абдрахманов объявил о том, что в ближайшее время намерен совершить визит в Москву. При этом политик не стал называть точную дату.

«На днях у меня будет очень хороший визит, исторический, можно сказать, в Москву», — передает РИА Новости слова Абдрахманова, который не стал уточнять сроков и целей «исторического визита».

Напомним, президент Казахстана назначил нового главу МИД всего три недели назад — 28 декабря. Примерно тогда же стало известно о подготовке трехсторонней встречи по Сирии в казахской столице Астане. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал идею проведения встречи с участием сирийских властей и оппозиции на территории Казахстана.

Глава МИД Кайрат Абдрахманов не стал отвечать на вопрос о том, существует ли связь между его визитом и подготовкой встречи по Сирии в Астане.