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Крупнейший Всемирный экономический форум-2017 начинает свою работу в Давосе
Экономика

Крупнейший Всемирный экономический форум-2017 начинает свою работу в Давосе

Сегодня 8:21
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Крупнейший Всемирный экономический форум-2017 начинает свою работу в Давосе

Берн, 17 января. В швейцарском Давосе начинает свою работу традиционный, уже 47-й по счету, Всемирный экономический форум-2017, который пройдет с 17 по 20 января. 

В этот раз название форума звучит так: «Чуткое и ответственное руководство». Ожидается, что за эти четыре дня на мероприятии соберется максимальные число участников. По словам организаторов, форум примет примерно три тысячи представителей руководства стран, предпринимателей, международных организаций.

Как сообщается, форум сосредоточится на четырех главных курсах. Во-первых, это пересмотр глобального сотрудничества. Во-вторых, воскрешение мировой экономики, а также реформирование капитализма и подготовка к четвертой революции в промышленности.

Примут участие в форуме более тысячи руководителей предприятий, делегации из более чем 70 стран, в том числе из всех стран G20.

Напомним, в прошлом году Всемирный экономический форум в Давосе собрал примерно 2,5 делегатов со всего мира примерно из 140 государств. 46-й форум в Давосе прошел под названием «Четвертая индустриальная революция».

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Дана Балан
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