Няня из Биробиджана уронила младенца с балкона

Биробиджан, 17 января. Представители прокуратуры Еврейской автономной области выразили недовольство в связи с приговором, вынесенным мировым судом в Биробиджане по делу няни, выронившей двухгодовалого ребенка с балкона второго этажа. Прокуратура намерена обжаловать слишком мягкий приговор.

«Вынесен приговор в отношении жительницы города Биробиджана. Она признана виновной по статьям «Оставление в опасности» и «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Суд назначил ей наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год и 3 месяца с удержанием в доход государства 5% из заработной платы осужденной», — рассказала ТАСС старший помощник прокурора Еврейской автономной области Жанна Крепкогорская.

Происшествие случилось еще летом 2016 года. К няне, которая должна была следить за ребенком, пришла в гости подруга. Пока дамы беседовали, двухгодовалый малыш вышел через незапертую дверь на балкон и упал через ограждение, получив тяжелые травмы головы. В ходе суда женщина полностью признала свою вину.