Ученые назвали три главных качества идеальной женщины

Берлин, 17 января. Немецкие научные сотрудники выяснили, что привлекает мужчин в представительницах прекрасной половины человечества больше всего.

В экспериментах специалистов из Германии приняли участие мужчины в возрасте от 20 до 50 лет. По завершении исследования ученые определили главные качества, которые нравятся мужчинам в дамах. В первую очередь, женщины должны быть прекрасными хозяйками на кухне, речь идет как о готовке вкусной пищи, так и о чистоте помещения.

Удивительно, но только на втором месте оказалась привлекательность женщин. И как это ни странно, но только потом мужчин интересует секс.